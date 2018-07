Laudo do acidente do Metrô-SP só deve sair em agosto Quase um ano depois do desabamento do poço da escavação da futura Estação Pinheiros da Linha 4 - Amarela do Metrô, a única constatação já feita pelos técnicos responsáveis por apurar as causas do acidente é de que houve recalques (afundamentos) no solo da região, cerca de 10 dias antes da tragédia. Por causa da necessidade de coletar as provas cuidadosamente e de reforçar a estrutura do poço e estabilizar o solo, em nome da segurança dos peritos, outros funcionários da obra e moradores vizinhos, o laudo do Instituto de Criminalística (IC) só ficará pronto em agosto deste ano. A previsão inicial dos técnicos era preparar o documento até agosto ou setembro de 2007. Os laudos de investigação atrasaram e ainda não há nenhuma informação conclusiva sobre as causas do acidente, que matou sete pessoas e completa um ano no sábado. Enquanto a perícia não é terminada, a obra não pode recomeçar, por ordem do Ministério Público. Por causa disso, a estação, que deveria ser entregue no fim deste ano, só deve estar concluída, segundo a previsão do governo do Estado, em 2010. E há a possibilidade de a Linha 4 começar a funcionar daqui a dois anos, mas sem a Estação Pinheiros em operação. As informações são do Jornal da Tarde.