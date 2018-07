Laudo do caso Mércia coloca Mizael na cena do crime O laudo do Instituto de Criminalística (IC) colocou o policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza, acusado de assassinar a ex-namorada Mércia Mikie Nakashima, na cena do crime. Análises apontaram que algas presentes no sapato do PM são semelhantes às do terreno da represa Atibainha, em Nazaré Paulista, onde o corpo da advogada foi encontrado, em 23 de maio. Além disso, foram achados resquícios de sangue e ossos na sola do mesmo calçado, apreendido na casa do suspeito, em Guarulhos, na Grande São Paulo.