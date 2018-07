Laudo do IML confirma que menina austríaca foi agredida

O laudo confirmou o depoimento da enfermeira Deise Bastos à polícia. Ela ajudou no atendimento de Sophie na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz (zona oeste), onde a menina deu entrada em coma no dia 12. O documento aponta lesões no ombro direito, coxa, perna esquerda e glúteos. A cor diferente das equimoses indica que as agressões ocorreram em datas diferentes.

Sophie morava com a tia, Geovana dos Santos, de 42 anos, que tinha a guarda provisória da vítima e do irmão, R., de 12 anos, desde dezembro de 2008, após a mãe deles, Maristela dos Santos, de 40, ter saído de casa. Em janeiro de 2008, ela trouxe os filhos ao Brasil sem a autorização do ex-marido, o austríaco Sasha Sanger.

A menina deu entrada na UPA levada por uma vizinha e pela filha de Geovana, Lílian dos Santos, de 21 anos, que cuidava dela e do irmão. Lílian informou aos médicos que a menina havia escorregado e caído durante o banho, mas logo a equipe descobriu vários hematomas no corpo da criança. Sophie morreu sete dias depois no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. O delegado titular da 36ª Delegacia de Polícia, Agnaldo Ribeiro da Silva, quer colher mais depoimentos, mas deve indiciar por crime de tortura Geovana e Lílian e pedir a prisão preventiva de ambas. Ele anunciou que concluirá o inquérito na terça-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.