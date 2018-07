Laudo incrimina motorista por mortes em festa na BA

Segundo o documento, Carlos de Jesus Bahiense não acionou corretamente o freio de mão quando estacionou o veículo, nas proximidades de onde ocorreria a festa, na noite anterior ao evento. A falha teria feito com que as rodas do caminhão vencessem o calço colocado pelo próprio motorista para evitar que o veículo se movimentasse. O caminhão acabou descendo a rua, desgovernado, e atingindo as pessoas.

Com o resultado, Bahiense deve ser indiciado por homicídio culposo, sem intenção, e por lesão corporal culposa.