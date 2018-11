Laudo preliminar do IML revela crueldade de pedreiro Laudo preliminar divulgado hoje pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia (GO) comprova que as seis vítimas do pedreiro Adimar Jesus da Silva foram executadas com extrema violência. Todos tiveram traumatismo craniano profundo "produzido por objetos contundentes". A constatação coincide com a confissão do maníaco, que revelou à Polícia e à imprensa ter matado os rapazes a pauladas e golpes de enxadão e de martelo.