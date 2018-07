Laudo previa 2 saídas de emergência para a boate Kiss Por meio de nota assinada pelo comandante Sergio Abreu, a Brigada Militar afirmou nesta terça-feira que o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) da boate Kiss, que pegou fogo na madrugada do último domingo e matou 234 pessoas, informava que a casa noturna tinha duas saídas de emergência. Na prática, as pessoas que estavam no local tinham apenas uma porta para sair do local durante o incêndio.