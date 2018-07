Laudo reforça hipótese de suicídio de ator A Polícia Civil de Guaratinguetá, a 182 km de São Paulo, anunciou ontem que o laudo preliminar sobre a morte do ator Walmor Chagas, que morreu aos 82 anos na sexta-feira com um tiro, comprova vestígios de pólvora na mão direita do ator, reforçando a hipótese de suicídio. O laudo foi apresentado com base no exame residuográfico nas mãos de Chagas e de seu caseiro, José Arteiro de Almeida. Apenas a mão direita do ator apresentou os resíduos.