Laudo sobre morte de Joanna deve sair em 30 dias O Instituto Médico Legal (IML) deve entregar em 30 dias o laudo com os exames laboratoriais que atestarão se a menina Joanna Cardoso Marcenal Marins, de 5 anos, sofreu alguma agressão e qual foi a causa da morte da criança. A menina morreu após 26 dias em coma internada em uma clínica em Botafogo, na zona sul do Rio. Em julho, um laudo preliminar indicou que a menina sofreu queimaduras no período em que estava sob a guarda do pai, o técnico judiciário André Marins.