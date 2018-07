Laudo sobre morte de Sérgio Naya deve sair em dez dias O laudo dos exames de toxicologia e anatomia patológica que identificarão a causa da morte do empresário e ex-deputado Sérgio Naya deve ser concluído em dez dias. A informação é da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). De acordo com nota oficial divulgada hoje, os médicos Jorge Viana e Aldemir Almeida, os primeiros a chegarem ao quarto em que se encontrava Naya, serão interrogados amanhã (23). Segundo a SSP-BA, sem notificar a polícia, eles levaram o corpo a uma funerária onde realizaram necropsia. A delegada titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Ilhéus, Adriana Paternostro Neto, pretende interrogar todas as pessoas que mantiveram contato com o empresário no período em que esteve em Ilhéus. Ela já ouviu funcionários do hotel e o motorista de Naya. O empresário tratava de assuntos relacionados à construção de um shopping na cidade. Sérgio Naya foi encontrado morto na tarde da última sexta-feira (20) no quarto do hotel em que estava hospedado sozinho em Ilhéus desde o dia 13. Ele foi eleito deputado em Minas Gerais por três mandatos, entre 1987 e 1999, mas ficou nacionalmente conhecido em 1998, quando o edifício Palace II, construído por sua empreiteira, a Sersan, desabou no Rio de Janeiro causando a morte de oito pessoas.