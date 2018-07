Laureus cancela cerimônia de premiação no Rio de Janeiro

"A Laureus e o Estado do Rio de Janeiro decidiram que o Laureus World Sports Awards não será realizado no Rio de Janeiro", disse a fundação em comunicado. "A Laureus vai anunciar os planos para o Laureus World Sports Awards em breve."

A organização, com sede em Londres, não informou nenhum motivo para o cancelamento, mas disse que continuará a apoiar projetos sociais no Brasil. Autoridades do Estado do Rio também não explicaram por que o evento não será mais realizado na cidade.

Apesar de o governo afirmar que o acordo com a fundação Laureus foi "amigável", uma reportagem do jornal O Globo do ano passado disse que o Estado tinha um dívida de 15 milhões de dólares com os responsáveis pela premiação, e não havia respondido a cobranças pelo pagamento.

O governo fluminense disse nesta quarta-feira que vai pagar a dívida com a fundação Laureus e repetiu o argumento utilizado quando cancelou, no ano passado, a conferência de negócios no futebol Soccerex.

"A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer informa que recomendou aos organizadores do prêmio a utilização da Lei de Incentivo ao Esporte e à Cultura para a captação de recursos e a realização do evento", disse a secretaria em comunicado.

A cerimônia do Laureus, que reúne dezenas de celebridades do mundo esportivo, seria realizada em março no Rio pelo segundo ano seguido.

No ano passado, Michael Phelps, Neymar e Mika Hakkinen estiveram entre os convidados ao evento de gala realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O cancelamento representa mais um constrangimento para a cidade que receberá a final da Copa do Mundo em julho e será a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

No ano passado, o governo do Rio cancelou com poucas semanas de antecedência a realização da conferência Soccerex, que aconteceria em novembro no Maracanã.

O CEO da Soccerex, Duncan Revie, disse que a conferência foi cancelada "devido à instabilidade civil no país", em referência aos protestos que aconteceram no Brasil em junho. No entanto, os protestos já haviam praticamente se extinguido em novembro, e fontes disseram que o evento foi cancelado porque os organizadores do Soccerex foram surpreendidos com uma cobrança para utilizar o Maracanã, que havia sido prometido de graça anteriormente.