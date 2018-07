Lauryn Hill encerra 1ª noite do Festival Black2Black A cantora americana Lauryn Hill fez o encerramento da primeira noite do Festival Back2Black, no Rio, nesta sexta-feira. Ao contrário do que era esperado, Hill não atrasou, como fez em seu último show em São Paulo, em 2010, e apresentou um set memorável, com hits de sua carreira solo e de suas participações com o grupo Fugees.