Lava de vulcão no Havaí escorre até Oceano Pacífico

O vulcão mais ativo do mundo, o Kilauea, que fica na maior ilha do arquipélago do Havaí, está lançando lava há 25 anos, mas a erupção tem sido mais intensa neste mês.A lava está descendo da região montanhosa em direção ao Oceano Pacífico, e a quantidade é tão grande que a imagem do calor foi registrada por um satélite e enviada ao centro de pesquisas geológicas americano durante a noite.Uma casa desocupada no bairro de Royal Gardens acabou sendo atingida pela lava no domingo e foi a primeira destruída na comunidade desde que a atual erupção começou, em janeiro de 1983.