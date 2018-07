Lava-jato imita discoteca para entreter motoristas

Um lava-jato na Califórnia encontrou um jeito de deixar a lavagem do carro mais divertida.

O lava-jato Happy Cow, que significa vaca feliz, na cidade de El Cajon, instalou luzes, laser, música dançante e um projetor para entreter os motoristas.

O efeito é similar ao de uma discoteca.

O técnico Josh Gilson, que criou o lava-jatos disco, diz que a música efeitos são sincronizados com o que acontece do lado de fora do carro, e os motoristas têm entretenimento 360 graus ao redor de seus veículos.

Todos os efeitos especiais são controlados pelo técnico a partir de um telefone celular. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.