Lavanderia será auditada para receber selo de qualidade As lavanderias serão, a partir de agora, avaliadas por meio de um selo de qualidade criado pela Associação Nacional das Empresas de Lavanderias (Anel) e o Sindicato das Lavanderias (Sindilav), com o objetivo de melhorar o atendimento ao cliente, criar melhores condições de serviço aos funcionários e aprimorar sua relação com o meio ambiente. Por meio da auditoria Rina Brasil, empresa italiana certificadora de ISOs, as lavanderias poderão receber certificados nos níveis Ouro, Prata e Bronze.