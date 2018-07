Laviano vai assumir o comando do Bope no RJ O tenente-coronel Luis Claudio Laviano vai assumir o comando do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da Polícia Militar do Rio. A nomeação foi confirmada nesta terça-feira. Até então, Laviano ocupava a Diretoria Geral de Pessoal.