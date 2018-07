Lavoura abriga fauna silvestre

Há vida, muita vida nas lavouras e pastagens, além das próprias plantas e das pragas e doenças que costumam atacá-las. De vermes de solo, passando por minhocas, insetos, anfíbios, répteis, aves e até mamíferos que estão no topo da cadeia alimentar, inúmeras espécies de animais selvagens podem ser vistas se não morando, pelo menos frequentando assiduamente o ambiente agrícola. Os animais vão em busca de alimento, abrigo e até de uma via mais segura do que estradas de rodagem para se deslocar de um remanescente de mata a outro. Veja também: Animais estão se adaptando Cana orgânica: quatro vezes mais espécies Pesquisa financiada pela Fapesp e realizada pela Embrapa Monitoramento por Satélite, de Campinas (SP), na Bacia do Rio Pardo, nordeste do Estado de São Paulo, cujos municípios abarcam 41.175 quilômetros quadrados, ou 16,5% da área total do Estado, identificou nada menos do que 209 espécies de animais, entre anfíbios, répteis, aves e mamíferos em lavouras como cana, laranja e outras frutíferas, café, florestas plantadas e pastagens. Incluem-se nesta lista animais raros, como o papagaio-do-mangue (Amazona amazonica); o gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi); o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); a onça-parda (Puma concolor) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). Todos foram identificados e relatados no trabalho Levantamento faunístico e avaliação da biodiversidade em agroecossistemas da Bacia do Rio Pardo, realizado pelo doutor em ecologia e pesquisador da Embrapa José Roberto Miranda, além dos biólogos Vagner Roberto Ariedi Jr. e Dennis Driesmans Beyer e do doutor em ecologia e pesquisador da Embrapa Fabio Enrique Torresan. Adaptação Miranda, que é especializado em vertebrados, comenta que, assim como os seres humanos se adaptam, os bichos também podem se adaptar a novos ambientes. "Um rato selvagem conhecido como catita, por exemplo, que vive cerca de um ano, pode adaptar-se geneticamente muito mais rapidamente a novos ambientes como lavouras, geração após geração", diz. "A cana crua é um farto alimento para várias espécies selvagens", continua Miranda, acrescentando que o sistema produtivo só tem a ganhar com esse aumento de biodiversidade, sobretudo no controle natural de pragas e doenças. "O segredo é manter a temperatura e a umidade do solo em níveis que possibilitem a vida microbiológica, que é o início da cadeia alimentar, além de evitar queimadas." A técnica do plantio direto, por exemplo, que mantém uma espessa camada de palha cobrindo o solo entre um plantio e outro, é excelente para esta finalidade. E a técnica de colheita de cana crua, que evita queimadas, também permite maior biodiversidade. "Além disso, quanto menos pesticidas forem aplicados, mais viável se tornará a vida e a presença das mais diferentes espécies de invertebrados e vertebrados nas lavouras", finaliza. PRECIOSIDADES: 5 dos 14 animais ameaçados de extinção identificados no estudo Lobo-guará Nome científico: Chrysocyon brachyurus Hábitat: É originário da América do Sul. É encontrado em florestas, campos e, principalmente, cerrados Sucuri Nome científico: Eunectes murinus Hábitat: Vive em rios, lagos e matas próximas a rios; é originária da região central da América do Sul Bugio Nome científico: Alouatta caraya Hábitat: É originário do Brasil e parte da Argentina. Habita florestas Gato-mourisco Nome científico: Herpailurus yagouaroundi Hábitat: É encontrado desde os Estados Unidos ao Norte da Argentina, inclusive no Brasil; vive em bordas de banhados, beira de rios e lagos e também em lugares secos, com vegetação aberta Tamanduá-bandeira Nome científico: Myrmecophaga tridactyla Hábitat: Encontrado em áreas de campos e cerrados e distribuído geograficamente na América Central e na América do Sul