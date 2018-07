Lavoura e cachoeira no sítio Proprietário do Sítio São João, de 33 hectares, em Joanópolis, o pecuarista Orlando Fernandes da Silveira já se cadastrou. "No meu sítio tem cinco nascentes e quero preservar toda essa água", diz. O produtor é adepto do pastejo rotacionado há quatro anos. "Além de aumentar a produtividade das vacas e reduzir custos, o sistema melhora as condições do solo", explica.