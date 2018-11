Lavoura e pecuária, juntas

A Bunge Fertilizantes e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) assinaram, na semana passada, acordo de parceria para disseminar o sistema de integração e exploração mista da agricultura, pecuária e floresta. A Bunge doará 300 toneladas de fertilizantes ao ano, nos próximos três anos, e R$ 2,3 milhões à Embrapa. A empresa ficará responsável pela distribuição do material e aplicação dos recursos em serviços, capacitação técnica, pesquisa e divulgação do sistema.Os principais objetivos do projeto, conforme o presidente da Bunge, Mario Barbosa, são proporcionar aumento de produtividade e redução de custos ao produtor rural e trabalhar a agricultura sustentável no País. "É um projeto ambicioso. Esperamos levar conhecimento a produtores em 30% dos 180 milhões de hectares de pastagem do Brasil. Isso significa falar entre 70 mil e 80 mil agricultores, num horizonte de cinco a dez anos", disse.De acordo com especialistas da Bunge e da Embrapa, os sistemas mistos de produção (grãos, fibras ou energia e pastagens) que incluem espécies florestais permitem a exploração do solo de forma mais produtiva e com retorno econômico mais eficiente. Isso porque o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta melhora a fertilidade do solo por meio do processo de rotação lavoura-pastagem. Os produtores podem aproveitar melhor os insumos e, com isso, melhorar sua rentabilidade.Parte da receita obtida com as lavouras é usada para custear a recuperação ou reformar pastagens, com a introdução de árvores no sistema. Na área de pastagem degradada, são cultivados grãos ou fibras por ao menos um ano, período em que as árvores se estabelecem em ambiente favorável ao seu crescimento. Os nutrientes residuais das lavouras são aproveitados para a produção de forragem. "Trata-se de um sistema adequado às diversas regiões do País e estimula a produção de grãos, carne, leite e fibras aliada à preservação ambiental", afirmou o diretor-presidente da Embrapa, Silvio Crestana.EFICIÊNCIAPara o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Cesário Ramalho da Silva, a rotação de culturas e o sistema de integração são mesmo eficientes. Silva é dono de uma propriedade em Naviraí (MS), onde a produtividade de carne aumentou de 140 quilos por hectare para mil quilos por hectare, após o início do uso do sistema integrado, há cinco anos. "Tinha 1,5 cabeça de gado por hectare e ampliei para 7 animais por hectare", afirmou. Silva alternou as lavouras de soja (verão) e milho (inverno) com o plantio de capim. "Tive ganho de 5% a 10% de produtividade na soja."Com a rotação de culturas, as pragas e insetos, acostumados com os ciclos e inseticidas, diminuem e gasta-se menos com insumos. "Esse sistema é uma quebra de paradigma: o capim passa a ser cuidado da mesma forma que se cuida de um pé de soja, de milho ou de algodão, com custo baixo e ganhos altos e concentração de produção", destacou Silva.Embrapa e Bunge são parceiras desde 2001, quando deu-se início a um estudo sobre adubação de pastagens no Cerrado. Além de fertilizantes e recursos financeiros, a Bunge também vai disponibilizar para a parceria assinada nesta terça-feira 450 técnicos e 4.500 pessoas envolvidas na área comercial para a realização de dias de campo e eventos para divulgar o sistema.