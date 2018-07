Lavouras castigadas pela seca nos EUA têm alívio com clima ameno Um clima mais ameno e úmido no cinturão do milho dos Estados Unidos na próxima semana deve desacelerar a deterioração que as lavouras de milho e soja dos EUA estavam sofrendo devido ao estresse causado pelo verão, com a pior seca em mais de meio século no país, disse um meteorologista agrícola nesta terça-feira.