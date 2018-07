Lavouras de soja de MT recebem chuvas abaixo da média em dezembro

Dados da Somar Meteorologia desta quarta-feira mostram que no sul do Estado as chuvas estão 66 por cento abaixo da média histórica de dezembro. Na região central o acumulado está 47 por cento abaixo da média.

"Houve locais com chuvas de baixa intensidade, mal distribuídas", afirma a meteorologista Olívia Nunes, da Somar.

Ela explica que a umidade da Amazônia encontrou-se com as frentes frias no Sul do país, provocando chuvas naquela região, prejudicando as precipitações no Centro-Oeste.

"Embora seja um percentual significativo, não quer dizer que não choveu ou choveu pouco", ressalta ela, lembrando que no acumulado do centro de Mato Grosso, por exemplo, foram registrados 140 milímetros ao longo de dezembro.

O produtor Alex Utida, de Campo Novo do Parecis, no oeste de Mato Grosso, foi um dos que sentiu a irregularidade das chuvas em dezembro.

"Especialmente nesses últimos dez ou onze dias, está faltando chuva aqui na minha região. É uma questão regionalizada. Choveu na cidade e não choveu na minha fazenda, a 39 quilômetros."

Utida, que também é vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, disse que até agora as lavouras não tiveram prejuízo aparente, mas espera chuva para os próximos dias.

"De Natal, queria chuva de presente", disse ele. Mas a chuva não veio.

A esperança agora fica para as precipitações de janeiro, uma vez que as plantações de soja na região estão em fase adiantada de desenvolvimento.

No entanto, os prognósticos meteorológicos deverão trazer alento para os sojicultores de Mato Grosso, disse Olívia Nunes.

"A gente está com chuvas ainda irregulares para os próximos dias, mas o padrão está mudando em janeiro. As frentes frias vão começar a subir de novo em janeiro", disse a meteorologista.

Mato Grosso deverá colher 7,78 milhões de hectares de soja na atual safra, mais de 28 por cento de toda a área destinada à soja no Brasil, segundo a última estimativa da consultoria Céleres.

O Estado deverá colher, segundo a projeção divulgada no início de dezembro, 24,26 milhões de toneladas, 11 por cento a mais que na safra passada.