Lavrador é preso suspeito de engravidar filha em SE O lavrador José Souza, de 62 anos, foi preso nesta sexta-feira por suspeita de abusar sexualmente e ter três filhos com a filha, em Itabaiana, no Estado do Sergipe. A filha do lavrador denunciou o pai à Delegacia de Defesa da Mulher do município. A mulher de 32 anos, grávida de dois meses do pai, contou à delegada Juliana Alcoforado que os abusos começaram quando ela tinha 22 anos e que ela tem duas filhas - uma de oito e outra de nove - fruto do crime cometido pelo pai.