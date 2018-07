Lavrador morre após ser atingido por raio em SP O lavrador Anderson Tadeu Maciel, de 18 anos, morreu no final da tarde de ontem em Caconde, interior de São Paulo, após ser atingido pela descarga de um raio. Ele estava jogando futebol com amigos, num campo de uma fazenda, quando foi atingido pelo raio. Ele foi socorrido pelos amigos e levado até o hospital da cidade, mas não resistiu. Nenhuma outra pessoa foi vítima do raio, segundo a Polícia Civil.