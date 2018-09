Lavrador nega abusos e paternidade de todos filhos-netos

Segundo a delegada regional de Pinheiro, Laura Barbosa, durante depoimento feito na sexta-feira, Pereira confessou que mantinha relações sexuais com as filhas. Com a mais velha, Maria Sandra, de 31 anos, ele disse ter mantido relações quando a jovem tinha entre 12 anos e 15 anos, resultando em um filho, hoje com 14 anos. Em depoimento, Pereira disse que era provocado pela filha, a qual afirmou, também em depoimento, que foi obrigada a manter relação sexual com o pai.

Em relação à paternidade dos filhos-neto, Pereira alegou que não é pai de todas as oito crianças. Segundo ele, o primeiro filho de Sandra Maria Monteiro, de 28 anos, abusada sexualmente e mantida por ele em cárcere privado por 16 anos - e com sete filhos desta relação - não seria dele. A filha nega. Segundo a delegada, os exames de DNA de todas as crianças já foram solicitados e enviados para um laboratório no Amapá. A delegada pediu urgência na conclusão dos laudos.

Pereira vai continuar preso na delegacia de Pinheiro até que o inquérito seja concluído, na próxima quinta-feira, de acordo com a delegada. Segundo ela, a Justiça já pediu a prisão preventiva do acusado. O flagrante da prisão já foi homologado. Um laudo psicológico do lavrador também deve ser solicitado pela Polícia Civil.