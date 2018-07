'Law tenta me destruir', diz Medeiros O ex-deputado federal Luiz Antonio de Medeiros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, afirmou na quinta-feira que a fita divulgada na internet em que aparece negociando propina com Law Kin Chong é uma "farsa" montada pelos advogados do empresário. "Law tenta me destruir", disse. Medeiros afirmou que sabia do vídeo, feito pela Polícia Federal com autorização da Justiça. "Apenas coletei provas com autorização da Justiça."