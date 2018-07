Lazer e beber Não são lojas os principais atrativos do shopping Butantã, que fica devendo ao consumidor alguma grande loja de departamento como C&A ou Renner e uma livraria do tipo megastore. Talvez por isso o shopping aposte na programação de lazer e integração: de segunda a quarta-feira, o happy hour movimenta a praça de alimentação e nos últimos 12 meses o local abrigou sete exposições. Feiras de artesanato acontecem aos domingos e feriados, e há também palestras e cursos grátis sobre o tema. O setor de serviços, no subsolo, resolve problemas como pulseiras quebradas de relógio, manchas na roupa e câmbio de moedas. Um andar acima, no térreo, funciona o supermercado Carrefour.