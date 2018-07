Lazer familiar Por fora, o local engana. Parece gigantesco. Mas ao caminhar pelo Mauá Plaza, nota-se que grande parte da sua área é ocupada pelo supermercado Extra e pela loja Dicico. No entanto, está bem servido de redes grandes. Estão lá C&A, Marisa, Riachuelo, Lojas Americanas, Casas Bahia e Ponto Frio. O lazer é menos variado para adultos do que para crianças. São apenas cinco salas de cinema, do tipo 'stadium' e uma delas é 3D. Para os pequenos, há o espaço Canto e Encanto (até 11 anos de idade), e o Parks & Games (também indicado para adolescentes), com carrinho de bate-bate, cama elástica e brinquedos eletrônicos. Alugar um carrinho de bebê requer cadastro, feito na hora, com RG.