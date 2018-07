Lazio bate Roma desfalcada por 3 x 2; veja outros resultados

Daniele De Rossi, da Roma, foi expulso antes do intervalo por esmurrar Stefano Mauri no rosto quando a dupla disputava a bola na pequena área.

Erik Lamela colocou a Roma na dianteira aos nove minutos, mas a Lazio revidou com três gols em 11 minutos. Antonio Candreva e Miroslav Klose marcaram ainda no primeiro tempo, e Mauri acrescentou o terceiro no início da etapa complementar.

O próprio Mauri foi mandado para fora do campo a cinco minutos do final por um segundo cartão amarelo, e Miralem Pjanic devolveu um gol para a Roma com uma cobrança de falta um minuto mais tarde.

O breve renascimento do Milan terminou com a derrota de 3 x 1 para a Fiorentina em casa, e o Nápoli conferiu três vezes nos últimos 15 minutos de jogo, virando o placar e batendo o Genoa por 4 x 2.

No primeiro jogo do domingo, o Palermo bateu a Sampdoria por 2 x 0, e mais tarde Udinese e Chievo empataram em 2 x 2, Parma e Siena fizeram um empate sem gols e o Torino derrotou o Bolonha por 1 x 0.

Atalanta e Inter se enfrentam a partir das 17h45 (horário de Brasília).

(Reportagem de Brian Homewood)