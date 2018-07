LDO indica que Kassab não cumprirá Plano de Metas

A LDO chegou aos vereadores com o anexo "Metas e Prioridades". No documento de 63 páginas, o prefeito lista o porcentual de quanto vai executar de cada projeto definido entre as ações prioritárias. Informa, por exemplo, que no próximo ano vai cumprir 30% da construção de cada um dos três hospitais previstos para Brasilândia (zona norte), Parelheiros (zona sul) e Vila Matilde (zona leste). Os projetos para os hospitais, porém, nem ficaram prontos e o início das obras ainda depende de uma Parceria Público-Privada (PPP).

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura diz que "o método correto para avaliar a execução das metas da Agenda 2012" deve "considerar os avanços de 2009/2010 + Previsão na LDO 2011 + Previsão LDO 2012". E é "impossível fazer qualquer reflexão sobre esse instrumento de planejamento (LDO 2012) sem considerar os aspectos acima". Mas não respondeu como vai cumprir cada meta citada na reportagem. E, na maioria dos casos, as contas não fecham.

Processo

Se não cumprir de forma integral as 223 propostas incluídas no Plano de Metas 2009-2012, o prefeito Gilberto Kassab poderá ser processado por improbidade administrativa no fim de seu segundo mandato. Isso porque a execução do plano virou lei aprovada em 2008 pela Câmara Municipal de São Paulo e sancionada pelo próprio Kassab. Foi a primeira proposta apresentada por entidades da sociedade civil acatada no Legislativo e no Executivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.