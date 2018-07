LDU adverte Manchester United para jogo duro O campeão sulamericano Liga Deportiva Universitária (LDU), de Quito, advertiu o Manchester United, neste sábado, para que esteja preparado para um jogo duro se ambas as equipes se enfrentarem na final do Mundial de Clubes da Fifa. O técnico Edgardo Bauza assegurou que a equipe equatoriana pode mostrar no Japão que é osso duro de roer, mesmo para um rival como o Manchester United, que tem em seu time nomes como Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, que ganhou recentemente a Bola de Ouro. "Temos união e determinação", afirmou o técnico argentino da LDU, conhecido como "El Patón," em coletiva de imprensa realizada em Tóquio após a chegada do time ao território japonês. "Ninguém esperava que ganhássemos a Copa Libertadores, mas fomos superando os obstáculos e conseguimos. Este é mais um obstáculo e creio que somos rivais perigosos para qualquer time", afirmou. A LDU, que venceu o Fluminense em julho para se tornar o primeiro time do Equador a conqusitar o título da competição mais importante da América do Sul, enfrentará na quarta-feira o Pachuca do México nas semifinais do torneio no Japão. Se a equipe de Bauza vencer, enfrentará o Manchester na final no próximo fim de semana, a menos que o time de Alex Ferguson sofra uma quase impossível derrota na quinta-feira, em sua estréia no torneio. O campeão inglês jogará contra o vencedor do confronto de domingo entre o Gamba Osaka, do Japão, e o Adelaide United, da Austrália.