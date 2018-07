''Lealdade com o cliente tem de ser prioridade''

Antonio Luiz da Cunha Seabra, presidente do conselho da indústria de cosméticos Natura, no auge do sucesso da empresa, afastou-se da rotina dos negócios. Passou um tempo fora do País e só voltou a acompanhar o centro nervoso das decisões a partir de meados do ano passado, depois de os indicadores econômicos da empresa exibirem um descompasso.

Acostumada aos elogios constantes e apontada como referência de empreendimento bem-sucedido, a Natura via seus resultados financeiros desagradarem. Em 2007, as ações da companhia haviam perdido mais de 40% do seu valor. Foi o sinal de alerta para que o fundador e um dos controladores da empresa retomasse o que pode ser considerada a alma desse competitivo mercado: o marketing, área aonde a empresa vai investir a mais inéditos R$ 400 milhões em dois anos, até 2010.

Seabra gosta da tarefa. Quarenta anos depois de começar a Natura, segue explicando os conceitos filosóficos que deram "alma" ao seu negócio.Usa o mesmo tom amigável e sereno desenvolvido para cativar as hoje 740 mil vendedoras da linha de produtos da empresa. A Natura faturou no ano passado R$ 4,9 bilhões. A reestruturação operacional pela qual vem passando desde a crise, aliada ao maior desembolso em marketing, começa a dar resultados. Na área de marketing, uma das novidades da empresa é o Projeto Oscar Freire - referência à rua na capital paulista onde a empresa nasceu, em um pequeno espaço antes ocupado por uma borracharia.

A ideia do projeto é chamar o consumidor a opinar sobre quais produtos da marca quer ver reeditados. A primeira safra, com seis itens, traz de volta os perfumes Shiraz, a linha Vegetal para cabelos e o sabonete líquido Bothânica.

Qual é a proposta do projeto Oscar Freire?

A ideia surgiu em um almoço no Dressing (restaurante paulistano), onde uma cliente me disse que tinha muita saudade de um xampu vegetal, perguntou por que ele havia saído de linha e pediu que fosse relançado. Criamos então uma comunidade na internet para que os consumidores escolhessem os produtos que gostariam que retornassem. Nesta primeira etapa, foram selecionados seis produtos que estão chegando agora ao mercado. São produtos relançados por um período. Os que tiverem demanda, voltam para o catálogo.

É uma nova estratégia de marketing ir direto ao consumidor? Qual o peso do marketing na operação da Natura?

Não sei mensurar onde termina ou começa o marketing. Ele permeia tudo. Só não consigo conceber para a Natura um marketing que não seja coerente com as crenças que nos comprometem com o mundo. Fugir delas poderia resultar em êxitos episódicos. Há atalhos no marketing mas, para nós, a coerência é fundamental. A concorrência é acirrada no setor. Tem uma moçada, que vem dos MBAs da vida, que já chega com aquele jeito de "killer", quer sair atrás de todo o êxito possível. Mostramos que queremos vender, mas sem nos pautarmos por esse conceito "matador". O nosso negócio é uma via de duas mãos, onde a lealdade de nossas trocas com o consumidor tem de ser uma prioridade.

Por que essa volta ao passado?

A Natura é uma empresa que começou modesta. Sem recursos, mas com paixão. Quando aos 25 anos fui trabalhar com cosméticos, havia um preconceito de que esse universo era apenas feminino e superficial. Na época, percebi que, muito além da futilidade sugerida, o cosmético poderia ser instrumento de proximidade com o corpo. Iniciei uma pesquisa sobre o tema e vi que despontavam estudos em torno de um maior conhecimento sobre o que é viver nesse "território que habitamos". Cuidar do corpo, por exemplo, é revigorar a autoestima. O que me estimulou desde o inicio foi perceber que a indústria do setor, mesmo fazendo propaganda sobre isso, não fazia isso. Afinal, o melhor instrumento para vender um produto é tentar prometer algo. E esse algo prometido foge da possibilidade real.

Foi assim que surgiu o conceito da beleza possível que pauta a comunicação da Natura?

Creio que sim. Foi um choque me deparar com uma famosa mensagem da época que pregava a ideia do "eterna 27". Fiquei perplexo com a esperteza e o apelo à mentira. A distorção do "eterna 27" atenuava uma angústia, mas afastava as pessoas do que é a natureza e o que é natural. Isso inspirou uma das bandeiras da Natura. No começo parecia estranho, mas depois foi sendo incorporado por todos.

Como essa ideia se difundiu?

Na lojinha da Oscar Freire, que naquele tempo estava muito longe de ser o endereço fashion em que se transformou hoje, foi onde dei início ao desenvolvimento desse conceito, aliando produto a relacionamento. Era lá que explicava às compradoras as características da nossa linha artigos. A iniciativa foi bem-sucedida, a partir da divulgação boca a boca dos clientes, que formavam fila na rua, e que chamou a atenção de médicos e esteticistas sobre os cosméticos que desenvolvíamos. Foi assim que se formou uma rede de interesses que, mais à frente, deu origem à venda direta, porque não era possível continuar só com uma lojinha. A saída era, ou adotar o sistema de franquia ou ampliar a ideia da consultoria de produtos. Optamos pela segunda ideia.

Por que a empresa aumentou os investimentos em marketing? Serão R$ 400 milhões adicionais até 2010.

Tem uma derivação do que está acontecendo no mercado, os concorrentes estão ampliando seus investimentos, o que exige um posicionamento da empresa. Há também a celebração dos 40 anos, com o que o projeto Oscar Freire está relacionando. Não sabemos que retorno de vendas ele vai dar.

Por que a decisão da descentralização da gestão com autonomia de marketing?

As unidades de negócios e as regionais são recentes e revolucionárias na nossa estrutura. Estamos transferindo responsabilidades e delegando. Isso deve trazer um vigor no diálogo e na ação sem precedentes na empresa. Fundamentalmente, trata-se de atribuição de responsabilidades, o que fará com que a empresa seja percebida pelo cliente final como muito mais ágil. Com isso, teremos atendimento de demandas regionais mais rapidamente.

Como está indo a reestruturação da empresa?

Estamos chegando onde queríamos. Mas reestruturação sugere desconforto. O que eu diria é que a empresa está ficando mais iluminada, mais do que em qualquer momento do nosso passado, como decorrência desse processo de mudanças. Se a gente avaliar os dados, eu fico pensando por que ganhou tal dimensão. A empresa não deixou de crescer, houve apenas um trimestre mais sombrio em 2007. Isso mostra como essa questão de mercado e dos analistas é relativa e instigante. A questão da nossa crise me pareceu muito ligada ao stress de crescimento que nos tínhamos tido. A empresa chegou ao seu limite, coincidindo com um trimestre menos favorável, houve então uma avaliação de mercado negativa. Surgiu uma sombrinha no horizonte e isso ficou mais interessante de se avaliar do que mais um prêmio ganho pela empresa.