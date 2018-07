Leandro acelera e fecha desfile 1 minuto antes do limite Nos últimos minutos de um desfile empolgante, a Leandro de Itaquera teve que acelerar o passo para conseguir cruzar o portão da dispersão do Anhembi sem ultrapassar o limite de tempo da apresentação. Conseguiu: fechou o desfile com 1h04 - um minuto antes do tempo máximo tolerado. Os integrantes da escola terminaram o desfile comemorando muito. Eles pulavam e gritavam de alegria ao chegarem à área de dispersão do sambódromo. A apresentação da Leandro agitou as arquibancadas do começo ao fim, principalmente com a passagem da atriz e apresentadora Regina Casé, homenageada da escola, no último carro alegórico. Vestindo uma roupa camuflada, com botas e chapéu - tudo bordado com lantejoulas em tons de verde e marrom -, Regina surgiu no carro chamado "Central da Periferia", que é nome de um quadro seu apresentado no programa "Fantástico", da Rede Globo. No carro havia uma escultura gigante da apresentadora e painéis de fotos de vários momentos da carreira dela. Ela cantou o tempo inteiro o samba-enredo "Leandro de Itaquera faz a Festa das Periferias do Brasil para o Mundo. Salve, Salve Nossa Estrela Regina Casé!".