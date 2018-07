Leandro de Itaquera abre os desfiles no Anhembi A Leandro de Itaquera, tradicional agremiação do bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, abriu há pouco o segundo e último dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi. Neste ano a escola faz homenagem a moradores de periferias e à atriz e apresentadora Regina Casé, com o samba-enredo "Leandro de Itaquera faz a Festa das Periferias do Brasil para o Mundo. Salve, Salve Nossa Estrela Regina Casé!". Antes da Leandro o público do Anhembi viu o desfile do grupo de afoxé Filhos da Coroa de Dadá, que homenageou o Oxunmarê, o orixá da fertilidade. "Vamos mostrar o orixá que saiu da pobreza extrema e se transformou no grande representante dos pobres", disse o presidente do afoxé, Gilberto Antônio Ferreira, pouco antes do desfile. "Está tudo muito bom", afirmou.