Leandro de Itaquera levanta o público no Anhembi A Leandro de Itaquera levantou o público no Anhembi com o samba-enredo "Leandro de Itaquera faz a Festa das Periferias do Brasil para o Mundo. Salve, Salve Nossa Estrela Regina Casé!" Pouco antes da entrada na avenida, o presidente da escola, Leandro Alves Martins, disse, emocionado: "É um grande momento de disputa, garra e determinação. Nós somos herois!". A mensagem contagiou os integrantes da escola, que entraram animados na avenida para abrir o segundo e último dia de desfiles do grupo Especial no carnaval de São Paulo. Um dos destaques da escola é a comissão de frente, uma família de retirantes interagindo com outros integrantes do desfile, que carregam um pequeno casebre. Os retirantes entram no casebre, que se abre e revela uma mensagem "Paz e Amor". A bateria e suas passistas também levantaram o Anhembi, que aplaudiu e gritou com a passagem da escola.