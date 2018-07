Leandro de Itaquera traz Copa para abrir carnaval de SP

O samba-enredo destaca o talento e as conquistas do País no esporte, pentacampeão mundial, e faz menção a grandes nomes como Charles Miller e o rei Pelé. Com autorização da Federação Internacional de Futebol (Fifa), a Leandro de Itaquera utilizará a marca "Copa do Mundo" e promete ser o grande começo do mundial no Brasil. Serão 3,4 mil componentes, divididos em 25 alas e cinco alegorias. A rainha de bateria é Viviane Brilho, que estreia no Grupo Especial.

O carro abre-alas é o maior do desfile da Leandro, com 21 metros de comprimento e 11 metros de altura, e traz um campo de futebol com pessoas praticando o esporte. Com as cores vermelho e branco, a escola de samba da zona leste de São Paulo retorna ao grupo especial de São Paulo após homenagear o negro no ano passado com o enredo "O leão guerreiro mostra sua força! É a garra e a bravura do negro, no quilombo Leandro de Itaquera".

Confira o samba-enredo da Leandro de Itaquera:

Vai na Ginga Brasil, joga com o coração

Mostra para o mundo seu talento natural

Um dom abençoado pelos deuses

Revela um toque genial

Fruto de um país miscigenado

Puro sentimento que não tem explicação

Levo a alegria, por onde eu passo

Guerreiro, ousado, malandro de fato

No sol ou na chuva, no campo ou na rua...é emoção!

Desde criança, fiz da bola um brinquedo, uma grande paixão!

Solta o grito da garganta... olé

Pra frente Brasil, com a bola no pé

E a galera se agita, na palma da mão

Ao som da batucada do leão

Num toque de classe aqui chegou

Charles Miller o esporte consagrou

Tocou para o povo, driblou a nobreza

A felicidade venceu tristeza

E dos Heróis se fez Pelé, a realeza!

Brasil, Penta Campeão

Futebol é emoção, hoje a Copa é aqui!

Chegou a Escola da massa, da gente que canta com raça

Que luta por nosso país!

Na Zona Leste, Vermelho e Branco é raiz!

Itaquera vai tremer... eu quero ver

O povo delirar, se arrepiar

O show começa assim, com muito samba no pé

Sou brasileiro, sou Leandro e tenho fé