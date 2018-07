Leão e girafa morrem no Zoológico de São Paulo

Nos dias que antecederam seu óbito ela apresentava comportamento normal, de acordo com os veterinários. Na manhã do dia 5, ela foi encontrada em seu recinto caída no chão e chegou a vomitar antes de falecer. O leão Esperto morreu no dia 28 de junho. Ele tinha aproximadamente 17 anos e tinha suspeita de doença renal. No dia, ele seria submetido a exames, e, por isso, foi anestesiado. Durante este último procedimento o animal apresentou parada cardiorrespiratória. Os veterinários tentaram ressuscitação cardiopulmonar durante 15

minutos, porém sem sucesso.