Leão que sofreu maus tratos morre em Jundiaí

Quando foi acolhido pela Associação Mata Ciliar, que mantém um santuário ecológico em Jundiaí, Juba já estava com a saúde muito abalada. Devido às dores no corpo, quase não conseguia se levantar para tomar água e comer. Uma equipe de 15 profissionais, entre veterinários e biólogos, tentou reduzir as sequelas dos maus tratos com um procedimento cirúrgico. O animal foi anestesiado, mas não se recuperou. Em nota, a associação informou que "tudo o que pode ser feito pelo Juba foi realizado".

A história do leão no Brasil é repleta de omissões e descaso. O felino morava num parque do Rio de Janeiro que foi interditado em 2001 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) depois que os fiscais encontraram 80 animais mortos. Na época, a suspeita recaiu sobre a falta de alimentação, pois a maioria estava abaixo do peso. Juba foi transferido para outro zoológico particular, o Paraíso Perdido, em Fortaleza, mas os sofrimentos continuaram.

Por falta de cobertura, os animais ficavam sob o sol escaldante. Em 2006, o zoo cearense também foi interditado e Juba foi para um centro de triagem, onde ficou três anos à espera de adoção. A Mata Ciliar construiu um recinto especial para ele com dinheiro arrecadado em campanhas. Juba foi transportado de avião até a cidade paulista.