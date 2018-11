Leão senta em chacal, que se irrita e morde juba

Davi x Golias

O raro confronto entre um leão africano e um chacal-de-dorso-negro foi registrado por uma armadilha fotográfica, na Namíbia.

O leão, aparentemente sem perceber a presença do chacal à beira de um poço d'água, senta em cima dele.

O animal, muito menor que o rival, reage de forma agressiva e até morde a juba do leão.

"Tanto os leões como os chacais bebem água nos poços à noite, então é incomum ver os animais no local durante o dia. Algumas vezes, já testemunhamos chacais enfrentando carnívoros maiores como hienas, mas nunca vimos um chacal sendo tão agressivo com um leão, nem conseguimos achar qualquer registro disso", disse à BBC Brasil o fundador e diretor do Centro de Pesquisa de Ongava, Ken Stratford.

"Como se alimentam predominantemente de animais mortos, os chacais costumam ser muito cautelosos em relação a encontros potencialmente perigosos e normalmente fogem em vez de lutar com outros predadores."

Apesar da provocação do chacal, o leão não parece interessado em brigar.

"Para o leão, o chacal é apenas um incômodo. Não é uma ameaça real, nem uma possível presa. Por isso, o confronto não se prolonga", explica Stratford.

A imagem do chacal desafiando o leão foi a vencedora do Prêmio Camera-trap Photo of the Year 2011, da revista BBC Wildlife, que seleciona as melhores fotos realizadas com armadilhas fotográficas.

Um dos jurados da competição descreveu a imagem, que derrotou centenas de fotos inscritas, como um momento "Davi versus Golias".

"A foto impressionou os jurados porque levanta tantas perguntas: o que o chacal estava 'pensando'? Isso é um olhar de surpresa do leão? E, claro, o que aconteceu em seguida? Um exemplo incrível de comportamento animal", disse Richard Edwards, diretor do ARKive.

Para mais informações sobre o Centro de Pesquisa de Ongava: