Legado da Olimpíada de Londres incluirá museu

O museu, a ser situado ao lado da Orbit Tower, no Parque Olímpico - uma área antes degradada da zona leste londrina -, deve ser inaugurado só em 2014, e provavelmente os visitantes pagarão um "modesto ingresso", segundo os planos divulgados na segunda-feira.

"Como a única cidade a ter conquistado a honra de sediar os Jogos Olímpicos em três ocasiões, Londres ocupa um lugar verdadeiramente ímpar na história olímpica", disse o presidente da BOA, Colin Moynihan, em nota.

"Acredito que o museu olímpico britânico seja uma forma perfeita de assegurar que o espírito, a excitação e as inesquecíveis lembranças dos Jogos de Londres-12 continuem vivos para inspirar futuras gerações a seguirem seus próprios sonhos."

Londres realizou as Olimpíadas de 1908 e 1948, mas há poucas relíquias desses Jogos, que usaram os estádios White City e Wembley, na zona oeste.

O Comitê Olímpico Internacional tem seu próprio museu em Lausanne, na Suíça, ao passo que Barcelona, sede da edição de 1992, também tem um.

O presidente do COI, Jacques Rogge, saudou a iniciativa, que deve "se tornar parte do duradouro legado que Londres-12 deixará para as próximas gerações no Reino Unido".

(Reportagem de Alan Baldwin)