Legislação ambiental é comentada em site Está mais fácil entender as leis sobre biodiversidade e os acordos internacionais assinados pelo País na área. O Movimento Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (MEB) colocou em seu site um documento com as normas federais que inclui comentários sobre pontos da legislação (www.mebbrasil.org.br). "A possibilidade de acesso às informações comentadas por especialistas é importante para o gerenciamento e planejamento estratégico de nossas atividades", diz João Batista Menezes, da Alcoa. / KARINA NINNI e AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS