Legislação prevê guarda compartilhada A lei que criou a possibilidade de guarda compartilhada entrou em vigor em agosto de 2008. Esse tipo de tutela é opcional e não significa que a criança deve morar ora com o pai ora com a mãe. A ideia é que ela tenha livre acesso a ambos. O ex-casal passa a dividir direitos e deveres relativos aos filhos e as decisões sobre sua rotina.