Legislação rígida para espécie nativa Crime ambiental: É considerado crime ambiental comprar, vender, capturar ou manter em casa qualquer animal nativo do Brasil. O comércio ilegal de bichos silvestres é penalizado com a apreensão do animal até a aplicação de sanções legais Registro: A comercialização é permitida apenas por criadouros comerciais autorizados e registrados no Ibama. Para obter a autorização, é necessário apresentar projeto detalhado ao Ibama "Indomesticável": A ambientalista Lívia Botár é radicalmente contra qualquer criatório, mesmo legalizado, de espécies silvestres. "Lugar de animal silvestre é na natureza; muitos não se adaptam ao convívio doméstico e causam problemas, como acidentes com mordidas e transmissão de doenças"