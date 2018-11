Legisladores paulistas querem proibir uso e venda das 'pulseiras do sexo' Dois vereadores da capital paulista e uma deputada estadual apresentaram ontem projetos de lei para proibir o uso das coloridas "pulseiras do sexo" em escolas públicas e privadas e até a comercialização da bijuteria. O motivo da preocupação é a repercussão da notícia de uma menina de 13 anos que usava as pulseiras, feitas de silicone, e foi abusada sexualmente por quatro pessoas em Curitiba. "A pulseirinha pode estimular agressões físicas e comportamento criminoso como o estupro", afirma a deputada estadual Beth Sahão (PT). Ela é autora do projeto de lei que proíbe o uso das pulseiras em todas as escolas da rede estadual e prevê ainda campanhas de orientação sexual nas escolas. Para ela, a proibição vai levar às escolas o debate sobre o sexo na adolescência e a banalização das relações afetivas.