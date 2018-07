Lehman pede proteção contra falência e planeja vender unidades O banco de investimento Lehman Brothers pediu proteção contra falência, tornando-se a maior e mais graduada vítima até aqui da crise global de crédito. O pedido feito nesta segunda-feira, com base no Capítulo 11 da legislação sobre falências, não inclui as operações de corretagem e outras unidades, como a firma de asset management Neuberger Berman. Esses negócios continuarão operando, ainda que se espere que o Lehman os liquide. A instituição afirmou que está em negociações avançadas para vender sua divisão de gestão de investimentos. O Lehman é um dos maiores bancos de investimento a entrar em colapso desde 1990, quando o Drexel Burnham Lambert pediu proteção contra falência em meio a um colapso do mercado de bônus de maior risco (junk). (Reportagem de Dan Wilchins)