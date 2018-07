Lehman pode pagar fundos de hedge O Lehman Brothers International, braço europeu do banco americano, lançou ontem uma proposta aos fundos de hedge para descongelar cerca de US$ 11 bilhões em ativos, que seriam devolvidos aos fundos em algum momento antes de abril de 2010. Para que o plano seja aprovado, é preciso apoio de 90% dos clientes afetados pelo congelamento. Os ativos da unidade do banco americano, que quebrou no ano passado, estão bloqueados desde o pedido de concordata nos EUA, em setembro de 2008. Na ocasião, o braço europeu, sediado em Londres, tinha cerca de US$ 35 bilhões em ativos.