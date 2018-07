Lehman quer vender ativos após prejuízo de US$3,9 bi O Lehman Brothers anunciou que planeja vender uma parcela majoritária de sua unidade de gestão de investimentos e desmembrar ativos relacionados ao setor imobiliário comercial. O banco, no entanto, não detalhou as decisões e anunciou um prejuízo de 3,93 bilhões de dólares no terceiro trimestre. As ações do quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos devolveram parte da alta que exibiam antes do anúncio, com a decepção dos investidores diante da falta de ações concretas do Lehman. "Você está lidando com uma questão de confiança", disse Doug Roberts, estrategista-chefe de investimentos do Channel Capital Research, em Shrewsbury, em Nova Jersey. "Ainda há um nível de incerteza sobre o futuro do Lehman. Essencialmente, o que as pessoas dizem é que não há solução para o problema." Às 11h23 (horário de Brasília), as ações do Lehman subiam 3,3 por cento, para cerca de 8 dólares. Na terça-feira, as ações caíram 45 por cento, levando o valor de mercado do banco para 5,4 bilhões de dólares --mais de 40 bilhões de dólares a menos do que em fevereiro de 2007. O Lehman disse que pretende vender cerca de 55 por cento de uma parte de sua divisão de gestão de investimentos, incluindo a unidade Neuberger Berman de gestão de ativos e as unidades de private equity e de gestão de fortunas. O banco afirmou que está em "discussões avançadas com uma série de parceiros potenciais" para a venda. A companhia acrescentou que pretende desmembrar de 25 a 30 bilhões de dólares em ativos relacionados ao setor imobiliário comercial em uma nova companhia de capital aberto, a Real Estate Investments Global (REI Global). O Lehman afirmou que está em negociações com o BlackRock para vender 4 bilhões de dólares de sua carteira de hipotecas residenciais na Grã-Bretanha, e espera concluir a transação nas próximas semanas. Isso reduziria a exposição do banco a hipotecas residenciais em 47 por cento, para 13,2 bilhões de dólares, segundo a instituição. O Lehman também reduziu seu dividendo anual de 0,68 dólares para 0,05 dólar, economizando 450 milhões de dólares por ano. Em teleconferência, a empresa disse que não acredita que haja a necessidade de levantar mais capital. O presidente-executivo, Richard Fuld, está sendo pressionado para voltar a ter lucros depois que o banco perdeu 5,6 bilhões de dólares em baixas contábeis no terceiro trimestre --número engrossado pelas perdas ligadas ao setor imobiliário. Desde que a crise global de crédito começou, o Lehman já havia perdido mais de 7 bilhões de dólares em baixas contábeis e outros prejuízos relacionados ao crédito. "Estamos no caminho certo para colocar esses dois últimos trimestres para trás", disse Fuld na teleconferência. PREJUÍZO DISPARA O Lehman disse que o prejuízo líquido aplicável aos acionistas ordinários foi de 4,09 bilhões de dólares, ou 5,92 dólares por ação, no terceiro trimestre. A receita líquida foi negativa em 2,9 bilhões de dólares, refletindo as baixas contábeis. A previsão média de analistas era de 3,43 dólares de prejuízo por ação, com receita de 88 milhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates. No segundo trimestre, o prejuízo havia sido de 2,77 bilhões de dólares. O Lehman acrescentou que eliminou 1,5 mil empregos desde o final de maio. "Um dos meus clientes me disse: 'Eu não sei se vou ver você amanhã ou não"', disse Hany Besha, que vende café no lado de fora da sede do Lehman, em Nova York. O Lehman examinou opções como a venda de uma parcela para um banco sul-coreano ou o desmembramento de sua unidade de gestão de investimentos, mas os investidores ficaram frustrados com a falta de progressos. No que pareceu um esforço combinado para aumentar a confiança sobre o Lehman, uma série de grandes bancos, incluindo Citigroup e Goldman Sachs, disse na noite de terça-feira que ainda mantêm operações com o Lehman Brothers. (Reportagem adicional de Joseph A. Giannone e Aarthi Sivaraman, em Nova York, Sweta Singh, em Bangalore, Kim Yeon-hee e Marie-France Han, em Seul, Steve Slater e Natsuko Waki, em Londres, e Blaise Robinson, em Paris)