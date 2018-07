Lei antifumo exclui quartos de hotel e motel em SP

A ?blindagem? dos motéis é explicada por dois fundamentos jurídicos, diz Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, mestre em Direito de Estado e professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). ?O primeiro é que a fiscalização em quartos de motéis fere o direito à intimidade e, por isso, estaria excluída da ação dos fiscais?, afirma. ?O segundo motivo é que a proibição só pode ser entendida se for expressa na lei. Não existe analogia.?

Já no caso dos hotéis, a Secretaria da Saúde informou que o fumo só será permitido no quarto e não no hall de entrada, restaurante e outros ambientes partilhados com mais pessoas. A pasta informou que, desde o início, estava previsto que os quartos de hotéis e motéis ficariam de fora. Ontem, o presidente da Associação Paulista de Motéis (Apam), José Carrera, disse que vai recorrer caso o Estado entenda que a fiscalização aconteça na hospedagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.