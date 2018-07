Lei cria bonificação para escolas técnicas de SP Um projeto de lei complementar que institui bonificação por resultados para os funcionários e professores do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) foi aprovado no dia 11 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Ceeteps administra 151 escolas técnicas (Etecs) e 47 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), que contam com mais de 150 mil alunos. Segundo o secretário de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, o governador José Serra (PSDB) deve sancionar a lei nos próximos dias. ?Se tudo der certo, em março, os servidores receberão a primeira bonificação, referente a 2008?, afirma Alckmin, explicando que o prêmio anual pode ser até 2,4 vezes o salário mensal. A lei que institui o plano de carreiras para o Ceeteps, publicada em maio do ano passado, já prevê o bônus por desempenho. Dependia apenas de regulamentação específica. Cerca de 11 mil servidores serão beneficiados com a medida, a maioria (74%) professores. Todos os anos, o Sistema de Avaliação Institucional (SAI) analisa o desempenho de cada unidade e resume os resultados em pontuações que podem variar de 0 a 100. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.