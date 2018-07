Lei cria crédito em estacionamentos particulares do Rio A Câmara Municipal do Rio rejeitou nesta terça-feira o veto imposto pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) a um projeto de lei que cria um banco de créditos em estacionamentos particulares da cidade. A lei será promulgada em até 15 dias pelo presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), e entrará em vigor após ser publicada no Diário Oficial do Município.