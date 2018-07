Lei de emissões faz empresas aumentarem tarifa aérea } Mais duas empresas aéreas americanas anunciaram ontem aumento de tarifas para atender às novas normas impostas pela União Europeia para a compensação de emissões de gases estufa da aviação: a United-Continental e a US Airways. Ambas vão adicionar US$ 3 por trecho nas viagens à Europa. Representantes das empresas se recusam a falar sobre as novas taxas, mas analistas do setor afirmam que o acréscimo é um claro sinal de que os consumidores podem arcar com o peso da nova lei europeia. Segundo a indústria aérea norte-americana, a lei poderia custar US$3,1 bilhões até 2020.