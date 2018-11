Lei de Imprensa só protegia autoridades, diz deputado

De acordo com o parlamentar, ao revogar a lei, o STF preservou o direito dos cidadãos à informação. Ele argumentou que a administração pública precisa ser fiscalizada, mas cada cidadão não dispõe dos instrumentos necessários para isso. ?Quem faz essa fiscalização, pelo conjunto da população, é a imprensa?, afirmou. Miro argumentou que a regra era mais um exemplo da ?cultura de proteção? que guia o Estado brasileiro. Na lista, disse ele, estão regras como o foro especial e inviolabilidades aplicadas a quem exerce cargo público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.